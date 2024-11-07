Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Россия и КНДР могут провести совместные учения. Этот пункт содержится в договоре двух стран о взаимное военной помощи, заявил 7 ноября в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru Флаги КНДР и России

«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет-то», — отметил Путин.

Глава государства напомнил о четвёртой статье договора, предусматривающую взаимную помощь в случае агрессии со стороны другого государства. В документе всё об этом прописано, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ынподписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 30 октября подчёркивал, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. По словам дипломата, ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.