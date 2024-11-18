Москва, 18 ноября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Российский расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожил пункт управления БПЛА украинских военных в районе Очакова в Николаевской области. Об этом в понедельник, 18 ноября, проинформировали в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана в районе населённого пункта Очаков», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что пункт управления был обнаружен разведкой у вышки связи, откуда производились запуски разведывательных и ударных дронов. После получения разведданных расчёт направился на береговую линию и прямой наводкой произвёл пуск ракеты. В Минобороны уточнили, что оператор ПТРК поразил пункт с предельного расстояния более чем 8 км от огневой позиции.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во время провальных операций по форсированию Днепра ВСУ потеряли элитные подразделения спецназа.

15 ноября Минобороны доложило, что российский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» уничтожил более десяти украинских военных, тем самым остановив попытку ВСУ провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области.

12 ноября российский расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации.