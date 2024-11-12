Москва, 12 ноября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Российский расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации. Видеокадры работы расчёта опубликовало 12 ноября Минобороны России.

Минобороны РФ. Кадр из видео

Как видно на кадрах, ЗРК «Тор-М2» выезжает на боевое задание и выпускает ракету, которая поражает беспилотник.

Расчёт «Тор-М2» оснащён полным арсеналом слежения за авиацией и беспилотниками противника, отметили в оборонном ведомстве. У системы ЗРК также есть камера электронно-оптического визира, которая помогает выводить на экран любую цель.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Минобороны России показало кадры работы расчётов «Мста-С» группировки войск ВС России «Запад». По данным ведомства, расчёты при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную САУ Krab, буксируемые пушки, танки и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.

11 ноября Минобороны доложило об освобождении населённого пункта Колесниковка в Харьковской области. Также ВС России атаковали арсеналы, склады горючего, логистический центр Вооружённых сил Украины (ВСУ) и скопления живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 БПЛА самолётного типа.