Херсон, 16 ноября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Во время провальных операций по форсированию Днепра Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли элитные подразделения спецназа. Об этом 16 ноября рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Каких-либо масштабных попыток форсировать Днепр и высадиться на косах в Херсонской области в последнее время не было. В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», — приводит его слова «РИА Новости».

Сальдо также подчеркнул, что военнослужащие российской армии всегда начеку и готовы дать отпор при любых попытках вторжения противника.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября авиация и ракетные войска Вооружённых сил РФ нанесли удары по резервам ВСУ в приграничье с Россией. 15 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области. По предварительным данным, погибли более 100 бойцов противника, среди них — были иностранные наёмники.