Москва, 15 ноября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Российский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» уничтожил более десяти украинских военных, тем самым остановив попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 15 ноября проинформировали в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ Работа РСЗО «Град»

«Получили данные средств артиллерийской разведки и БПЛА, расчёт выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по сектору с выявленными позициями ВСУ. Уничтожено более 10 украинских националистов с вооружением и средствами связи», — приводит оборонное ведомство слова военнослужащего с позывным Лама.

Боец подчеркнул, что расчёты «Градов» на ежедневной основе выявляют позиции ВСУ и уничтожают их живую силу и технику. После нанесения удара РСЗО покидает место дислокации, перезаряжаются и выдвигаются на новые огневые позиции, сообщил Лама.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщило, что российский расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Юг» нанёс удары по позициям ВСУ на северском направлении. По данным министерства, расчёт ударил полным пакетом 122-мм реактивных снарядов по пункту временной дислокации ВСУ, в результате чего украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

12 ноября российский расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.