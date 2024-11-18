Бейрут, 18 ноября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли и 36 пострадали в результате атаки израильских беспилотников по центральным и западным районам Бейрута. Об этом 18 ноября сообщил минздрав Ливана.

Флаг Ливана

«Израильский налёт на район Рас-эн-Набаа в конечном итоге привёл к гибели четырёх человек, в том числе одной женщины, и к ранению 14 человек, в том числе двух детей», — сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что атаки израильских БПЛА на районы Мар-Ильяс и Караколь-Друз привели к гибели двух человек, при этом 22 человека получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что как минимум 51 палестинец погиб за прошедшие сутки в результате атак Израиля на сектор Газа.

14 ноября самолёты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по южному пригороду Бейрута — столицы Ливана. Взрывы слышали даже в центре столицы. Очевидцы сообщают, что над районом виден густой дым, местные жители сообщили о серьёзном ущербе от взрывов.

В секторе Газа за сутки 13 ноября погибли более 60 человек. Кроме того, в результате бомбардировки со стороны ВВС Израиля южных пригородов Бейрута в Ливане погибли не менее 28 человек. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли по меньшей мере 43 665 палестинцев и 103 076 человек получили ранения. В Ливане с начала эскалации конфликта в результате израильских атак погибли по меньшей мере 3287 человек и 14 222 человека получили ранения.

Президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума заявил, что в настоящий момент необходимо прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы свести к минимуму страдания палестинского народа.