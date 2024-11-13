Рамалла , 13 ноября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Не менее 64 человек погибли за прошедшие сутки из-за атак Израиля в секторе Газа. Об этом 13 ноября сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным палестинского минздрава, в секторе Газа погибли как минимум 64 человека, ещё около 150 человек получили ранения. Кроме того, в результате бомбардировки со стороны ВВС Израиля южных пригородов Бейрута в Ливане погибли не менее 28 человек.

С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибло по меньшей мере 43 665 палестинцев и 103 076 получили ранения. В Ливане с начала эскалации конфликта в результате израильских атак погибли по меньшей мере 3287 человек и 14 222 получили ранения.

Отмечается, что, как декларируют США, Израиль на фоне авиаударов якобы не препятствует оказанию гуманитарной помощи Газе. Пентагон не планирует прекращать военную поддержку Израиля, несмотря на гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия поддерживает новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по сектору Газа с требованием о немедленном и безусловном прекращении огня.

Президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума заявил, что в настоящий момент необходимо прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы свести к минимуму страдания палестинского народа. При этом российский лидер подчеркнул, что нападение на Израиль в октябре 2023 года является терроризмом, но ответ должен быть соразмерным.