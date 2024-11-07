Краснодар, 8 ноября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. В настоящий момент необходимо прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы свети к минимуму страдания палестинского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Вы знаете, сейчас нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму, к нулю страдания палестинского народа. Надо прекратить немедленно боевые действия. Надо сделать всё для того, чтобы и Израиль, и Палестина в данном случае договорились об этом», — сказал Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что нападение на Израиль в октябре 2023 года является терроризмом, но ответ должен быть соразмерным.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября Путин отметил, что Россия прилагает активные усилия по недопущению эскалации ближневосточного конфликта, чтобы не дать ему превратиться в большую войну. Российский лидер уточнил, что данный конфликт должен быть решён только «на общепризнанной международно-правовой основе».

1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил он.

24 октября Путин на заключительном заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани заявил, что события в секторе Газа, приведшие к гуманитарной катастрофе, отдаются болью в сердце у подавляющего большинства людей.

По словам главы российского государства, миру необходимо сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию в палестинском анклаве. Путин также подчёркивал, что мир на Ближнем Востоке невозможен без восстановления исторической справедливости в отношении Палестины.