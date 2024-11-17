Газа, Палестина, 17 ноября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Как минимум 51 палестинец погиб за прошедшие сутки в результате атак Израиля на сектор Газа. Об этом 17 ноября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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Уточняется, что десять человек погибло в результате атаки Израиля на лагерь беженцев Аль-Буридж в центральной части палестинского анклава. Также ВВС Израиля нанесли удар по школе Абу Асси в лагере беженцев Шати на севере Газы. Школа находится в ведении ООН и стала убежищем для нескольких тысяч палестинских беженцев, вынужденных бежать из районов Бейт-Лахия, Бейт-Ханун и Джабалия. Беженцы уже более 40 суток находятся в израильской осаде.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковала парикмахерскую в городе Газа, где погибли пять палестинцев. Ещё пять человек стали жертвами удара ВВС Израиля на юге Газы в Хан-Юнисе, они погибли во время семейного собрания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по южному пригороду столицы Ливана Бейрута. Взрывы слышали даже в центре столицы Ливана. Очевидцы сообщают, что над районом виден густой дым, местные жители сообщили о серьёзном ущербе от взрывов.

В секторе Газа за сутки 13 ноября погибли более 60 человек. Кроме того, в результате бомбардировки со стороны ВВС Израиля южных пригородов Бейрута в Ливане погибли не менее 28 человек. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли по меньшей мере 43 665 палестинцев и 103 076 получили ранения. В Ливане с начала эскалации конфликта в результате израильских атак погибли по меньшей мере 3287 человек и 14 222 получили ранения.

Президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума заявил, что в настоящий момент необходимо прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы свести к минимуму страдания палестинского народа.