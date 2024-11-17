Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 ноября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 17 ноября, прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20).

Владимир Гердо/ ТАСС

Саммит G20 проходит в Бразилии 18–19 ноября. Председателем встречи выступает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина возглавляет Лавров.

Перед этим, как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, Лавров прибыл в ОАЭ для участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

В Рио-де-Жанейро, как ожидается, Лавров выступит на пленарных заседаниях саммита и поднимет вопросы борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформирования глобальных институтов.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Аргентина угрожает заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении и экологии.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц назвал серьёзным вызовом тот факт, что главу киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии. По словам главы немецкого правительства, он и ряд других лидеров ратовали за то, чтобы украинского политика позвали на мероприятие. Шольц заявил, что сожалеет из-за отказа.