Берлин, 17 ноября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал серьёзным вызовом тот факт, что главу киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии. Об этом 17 ноября сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Sean Gallup / Global Look Press

По словам главы немецкого правительства, он и ряд других лидеров ратовали за то, чтобы украинского политика позвали на мероприятие. Шольц заявил, что сожалеет из-за отказа.

«То, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьёзный вызов стоит перед нами», — добавил канцлер в ходе беседы с журналистами перед тем, как отправиться на саммит.

Саммит G20 пройдёт с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Председательствовать на нем будет президент Бразилии Лула да Силва. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, газета Financial Times сообщила, что Лула да Силва в мае 2023 года отказался встречаться с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом на решение бразильского лидера не повлияли в том числе просьбы президента Франции Эммануэля Макрона.

На прошлый саммит G20, который проходил в Нью-Дели, Зеленского также не позвали. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя это, отметил, что на мероприятие приглашают представителей стран, которые входят в это объединение, а также тех, кого захочет видеть принимающая сторона.