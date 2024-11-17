Москва, 17 ноября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Размещённые на военной базе США в польском Редзиково пусковые установки Mk 41 VLS могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk как с обычным, так и с ядерным боезарядом. Об этом 17 ноября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Global Look Press

По его словам, о замене противобаллистических ракет SM-3 на крылатые заранее возможно узнать лишь при наличии источника на объекте. При этом, по его словам, противоракета может уничтожить также спутники на околоземной орбите.

«Для России очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО», — процитировало эксперта «РИА Новости».

Он напомнил, что аналогичные Mk 41 VLS пусковые установки уже перемещали на север Европы в рамках майских учений.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября в польском Редзиково открылась американская база противоракетной обороны Aegis. Расстояние от неё до границ Калининградской области составляет 165 км. Основой работы базы выступают специальные спутники-шпионы, которые должны засекать момент пуска ракет.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», базирующийся в Калининградской области, способен уничтожить базу при прямом конфликте с государствами НАТО. По его словам, благодаря наличию в области «Искандера» база не будет эффективной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с помощью открытия базы США надеются сдержать потенциал РФ. Размещение комплекса ПРО в Польше ведёт к принятию Москвой соответствующих мер для обеспечения паритета, подчеркнул спикер Кремля.

В середине октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзикове предназначена не только для уничтожения иранских ракет, летящих в сторону США. В ходе переговоров с Вашингтоном он якобы лично «добился, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши».