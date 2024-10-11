Варшава, 11 октября, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Американская база противоракетной обороны (ПРО) в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant.

Global Look Press

Министр заверил, что уже в ближайшие недели откроется база антиракетного щита в Редзикове около Слупска.

«Это та база, о которой мы договорились с США. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Штаты», — пояснил Сикорский, добавив, что базу будут открывать «торжественно».

США регулярно заверяли, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 15 декабря в стране начнёт работу американская база ПРО в Редзиково.

База в Редзиково находится в 165 км от границы с Россией. На ней имеется радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).

В октябре 2021 года сообщалось, что официальное введение в строй базы ПРО в Редзиково планировалось на 2022 финансовый год, который в США начинается 1 октября. С конца июня того же года американцы там размещают пусковые установки противоракет SM-3 IIA наземной системы Aegis.

В июле 2024 гола в НАТО заявили о полной готовности базы ПРО в Польше. Генсек Йенс Столтенберг назвал это событие важным шагом для трансатлантической безопасности и готовности альянса противостоять возможным ударам баллистических ракет. Эта система ПРО способна перехватывать ракеты малой и средней дальности (РСМД).