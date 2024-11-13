Москва, 13 ноября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», базирующийся в Калининградской области, способен уничтожить базу противоракетной обороны США в Польше при прямом конфликте с государствами НАТО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

13 ноября в польском Редзиково открылась американская база противоракетной обороны Aegis. Расстояние от неё до границ Калининградской области составляет 165 км. Основой работы базы выступают специальные спутники-шпионы, которые должны засекать момент пуска ракет.

«Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но её строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», — процитировало эксперта «РИА Новости».

По его словам, благодаря наличию в области «Искандера» база не будет эффективной. При этом Леонков добавил, что установленный там радар способен обнаружить цели на расстоянии свыше 1 тыс. км, поэтому сможет «мониторить» большую часть европейской территории России. Также пусковая установка на объекте способна отправлять в небо не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что с помощью открытия базы США надеются сдержать потенциал РФ. Представитель Кремля отметил, что размещение комплекса ПРО в Польше ведёт к принятию Москвой соответствующих мер для обеспечения паритета.

В середине октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзикове предназначена не только для уничтожения иранских ракет, летящих в сторону США. В ходе переговоров с Вашингтоном он якобы лично «добился, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши».