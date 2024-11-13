Варшава, 13 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. В польском Редзиково откроют американскую базу противоракетной обороны Aegis. Расстояние от объекта американской военной инфраструктуры до границ Калининградской области составит 165 км, о чём в среду, 13 ноября, сообщило издание The Economic Times.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

По его информации, Aegis станет первой противоракетной американской базой на территории Польши и будет подчиняться командованию силами США в Европе. Аналогичный комплекс ранее был развернут в румынском Девеселу. Основой работы обеих баз выступают специальные спутники-шпионы, которые должны засекать момент пуска ракет. Сама база является частью противоракетного щита НАТО, который, по данным альянса, способен перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности.

На открытие объекта прибудут представители США и высшее руководство Польши, в том числе президент страны Анджей Дуда.

В Польше уверены, что база поможет защитить страну от якобы российской угрозы и полагают, что её открытие убедит граждан в их безопасности после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа.

В июле 2024 года в НАТО заявили о полной готовности базы ПРО в Польше. Генсек альянса на тот момент Йенс Столтенберг назвал это событие важным шагом для трансатлантической безопасности и готовности блока противостоять возможным ударам баллистических ракет. Эта система ПРО, также относящаяся к Aegis, способна перехватывать ракеты малой и средней дальности (РСМД).

9 сентября стало известно, что Североатлантический альянс пытается создать военную базу в Финляндии под командованием Швеции. Отмечается, что Финляндия долгое время выступала буферной зоной между Россией и НАТО, сотрудничая и с альянсом, и с Москвой, однако в 2022 году страна взяла курс на вступление в блок и в 2023-м вместе со Швецией стала полноценным членом организации.