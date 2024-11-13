Москва, 13 ноября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Американские власти надеются, что смогут сдерживать потенциал России, открыв в Польше базу противоракетной обороны, заявил 13 ноября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ, это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что размещение комплекса ПРО в Польше ведёт к принятию Москвой соответствующих мер для обеспечения паритета.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ещё в начале 2000-х активно вёл переговоры с США и выражал обеспокоенность в связи с планами Вашингтона создать позиционные районы ПРО на европейской территории.

Москва уже тогда расценивала намерения американцев как попытку военного сдерживания потенциала России. Вашингтон при этом заявлял, что создание базы ПРО направлено против «угрозы» со стороны Ирана. Теперь очевидно, что Путин был прав в своей оценке, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзикове предназначена не только для уничтожения иранских ракет, летящих в сторону США.

Как сообщил глава польской дипломатии, в ходе переговоров с Вашингтоном он лично «добился, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши».