Киев, 17 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала американского бизнесмена Илона Маска после того, как тот высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск 16 ноября назвал несерьёзными слова Зеленского о том, что Украина независимая страна и США не могут заставить её сесть за стол переговоров. По словам миллиардера, у главы киевского режима «потрясающее чувство юмора».

«Украинцам не смешно! Он нас всех держит в заложниках», — заявила Панченко в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Зеленский заявил, что в настоящее время не хочет начинать мирные переговоры с Россией из-за того, что Украина находится в слабой позиции. По его мнению, РФ добивается капитуляции. Он выразил надежду, что Запад этого не допустит.

Украинское издание страна «Страна. ua» указало, что Зеленского страшит намерение Запада добиться завершения конфликта на Украине.

Маск 13 ноября согласился с тем, что необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо 6 ноября допустил, что Трамп может прекратить или значительно снизить помощь Украине.