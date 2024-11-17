Берлин, 17 ноября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца озвучить ответ, который дал президент России Владимир Путин на просьбу вывести войска из зоны спецоперации.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Так парламентарий прокомментировала пост главы правительства, заявившего, что во время разговора с российским лидером он попросил вывести войска с территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи отметил, что Шольц решился на звонок, испугавшись плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Шольц должен был гораздо раньше обратиться к России с мирными предложениями по урегулированию конфликта, убеждён Гизи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября отметил, что политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать. Российский лидер неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, добавил спикер Кремля.