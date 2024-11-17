Вашингтон, 17 ноября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Главы европейских государств начали задумываться о переговорах с Россией для завершения конфликта на Украине. Об этом 17 ноября написала газета The Wall Street Journal.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По данным издания, поводом для подобной смены вектора риторики европейских политиков стали успехи российской армии в зоне специальной военной операции и победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Многие согласны с подходом Трампа и рассматривают дипломатию как лучший вариант для Украины», — отмечается в материале.

Кроме того, газета утверждает, что украинская сторона на самом деле гораздо в большей степени готова к переговорам, чем это демонстрируется публично.

Как передавало ИА Регнум, итальянский обозреватель Федерико Рампини выразил мнение, что после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшегося 15 ноября по инициативе германской стороны, российскому лидеру начнут звонить лидеры других европейских государств.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский открыто заявил, что в настоящее время не хочет начинать мирные переговоры с Россией из-за того, что Украина находится в слабой позиции.

Избранный президент Дональд Трамп заявил после победы на президентских выборах, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.