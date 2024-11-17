Москва, 17 ноября, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России пресечены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Лев Федосеев/ТАСС

Средствами противовоздушной обороны ликвидированы два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, дежурными огневыми средствами уничтожены четыре безэкипажных катера в акватории Чёрного моря, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 16 ноября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью двух беспилотников в Орловской области.

Перед этим Минобороны проинформировало об уничтожении пяти беспилотников над тремя российскими регионами. По данным министерства, два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, два — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над территорией Брянской области. Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.