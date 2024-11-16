Орел, 16 ноября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью беспилотников в Орловской области. Об этом вечером 16 ноября доложили в Минобороны РФ.

Минобороны России

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области», — говорится в Telegram-канале военного министерства.

По данным ведомства, атака киевского режима была пресечена в период с 21.40 до 22.00 мск.

Как передавало ИА Регнум, перед этим Минобороны проинформировало об уничтожении пяти беспилотников над тремя российскими регионами. По данным министерства, два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, два — над Брянской, и один — над Белгородской областями.

В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над территорией Брянской области. Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.