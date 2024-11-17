Берлин, 17 ноября, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский усиленно пытается добиться встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы склонить его на свою сторону. Об этому говорится в статье немецкой газеты Welt.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По данным автора издания, которое ссылается на неназванных украинских чиновников, Киев усиленно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, а также пытается добиться встречи Зеленского с избранным президентом «как можно скорее».

«Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели», — сказано в публикации.

По данным газеты, высшее руководство киевского режима «напряжённо наблюдает» за тем, как в СМИ появляются детали пока необнародованного Трампом плана по урегулированию украинского кризиса. Автор публикации отметил, что Киев боится, что в ходе переговоров ему придётся соглашаться на все требования Трампа.

Вместе с этим, как отметили авторы Welt, потенциальное заключение мирного договора России и США может определить судьбу Зеленского, положив конец его политической карьере в случае, если Украине придётся пойти на худшие условия нежели те, которые были предложены в Стамбуле в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 ноября также заявил, что Трамп сможет добиться скорого завершения конфликта на Украине. Украинский политик готов обсуждать этот вопрос, но лично с новым американским лидером, а не с его советниками.

Украинское издание «Страна. ua» 16 ноября указало на то, что Зеленского страшит намерение Запада добиться завершения конфликта на Украине. Издание отмечало, что сначала Трамп начал выдвигать кандидатами на важные посты тех, кто хочет этого, а 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить украинский кризис.

При этом Путин в мае указал на то, что президентский срок Зеленского вышел, а потому он утратил легитимность. Данный вопрос будет очень важен для России, если Москва будет подписывать официальные документы с Киевом.