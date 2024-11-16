Берлин, 17 ноября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп смогли бы договориться о нейтральном статусе Украины после недолгих переговоров. С таким мнением выступил депутат бундестага ФРГ, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус.

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«После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался (президент США Джо) Байден, — о гарантиях нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда», — приводит слова Ротфус «РИА Новости».

Депутат предложил создать новую структуру безопасности в Евразии взамен НАТО.

«Зачем нужны США? Это в прошлом — противостояние СССР и США», — добавил Ротфус.

По словам депутата, Трамп не в состоянии в одиночку завершить военный конфликт на Украине. Для этого необходимо полное прекращение поставок вооружений киевскому режиму, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, Путин 7 ноября на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Российская сторона рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, мяч на американской стороне, добавил он.

6 ноября Трамп заявил, что на посту главы государства он будет стараться останавливать войны, а не развязывать их. Он также напомнил, что во время его предыдущего президентства США не участвовали ни в каких конфликтах, кроме боёв против террористов.

По информации телеканала CNBC, аналитики ожидают, что Трамп может заблокировать финансовую помощь США Киеву, чтобы остановить конфликт на Украине. По их мнению, это будет зависеть от влияния нового президента в Конгрессе.

Путин 14 июня заявил, что для возвращения к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине нужно, чтобы Киев отвёл войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ещё одним важным условием является официальный отказ Украины от вступления в НАТО.

Кроме того, необходимо, чтобы Запад отменил санкции, введённые против России. Базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта необходимо зафиксировать международными договорами, в которых должны быть прописаны права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, добавил Путин.