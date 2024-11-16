Берлин, 16 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, решил сделать политический манёвр, позвонив президенту РФ Владимиру Путину, но этот шаг нужно поприветствовать. Об этом 16 ноября заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

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«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы показать себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, нужно приветствовать то, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с Владимиром Путиным», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Дагделен отметила важность согласия немецкого лидера обсудить вопрос о прекращении конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Беседа продлилась около часа. Российский президент отметил, что позиция Москвы по мирному урегулированию на Украине не изменилась.

Политолог Юрий Светов заявил, что, Шольц решил позвонить Путину, надеясь показать себя «канцлером мира» мира немецкому избирателю перед скорыми выборами, а также он выступил как представитель коллективного Запада.

Итальянская газета Corriere della Sera, комментируя разговор немецкого канцлера и российского президента, предположила, что теперь Путину захотят позвонить другие европейские лидеры, хотя инициатива Шольца вызвала раздражение у Франции и руководства Евросоюза.