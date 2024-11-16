Брюссель, 16 ноября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Евросоюз готов к отключениям поставок газа из России. Об этом 16 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию с поставками российского газа в Австрию.

GLOBAL LOOK PRESS

«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — написала она в соцсети X.

Фон дер Ляйен также заявила, что от имени Евросоюза выразила поддержку Австрии и её канцлеру Карлу Нехаммеру.

Как передавало ИА Регнум, австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок с 16 ноября.

Позднее Нехаммер заявил, что Австрия с начала спецоперации на Украине ожидала прекращения поставок российского газа и готовилась к этому. По его словам, хранилища в стране заполнены на 93%, что соответствует годовому потреблению.

28 мая генеральный директор OMV Альфред Штерн заявлял, что компания считает невозможным отказ от контракта с «Газпромом», поскольку на российский газ пока не введены санкции. По его словам, OMV не рассматривает возможность выхода из контрактов, которые рассчитаны до 2040 года.