Вена, 15 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок с 16 ноября. Соответствующее заявление размещено на сайте Центральноевропейского газового хаба (CEGH).

Александр Демьянчук/ТАСС

Отмечается, что поставка газа от «Газпром экспорта» будет приостановлена в 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск).

Как передавало ИА Регнум, в апреле министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что нужно полностью прекратить поставки газа из России к 2028 году. Она предложила поставщикам газа предоставлять доказательства того, что они ежегодно увеличивают долю топлива не из России. По её словам, к 2028 году этот показатель должен достичь 100%.

28 мая генеральный директор OMV Альфред Штерн заявил, что компания считает невозможным отказ от контракта с «Газпромом», поскольку на российский газ пока не введены санкции. По его словам, OMV не рассматривает возможность выхода из контрактов, которые рассчитаны до 2040 года.

Главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич прокомментировал корреспонденту ИА Регнум предложение Гевесслер. Он отметил, что на фоне продолжающегося украинского кризиса, возможно, поставки газа из России в Австрию будут прекращены раньше запланированного срока.