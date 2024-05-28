Вена, 28 мая, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Австрийская нефтегазовая компания OMV считает невозможным отказ от контракта с «Газпромом», поскольку на российский газ пока не введены санкции. Об этом 28 мая заявил генеральный директор OMV Альфред Штерн.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с «Газпромом», — привела его слова австрийская газета Standard.

Штерн добавил, что OMV не рассматривает возможность выхода из контрактов на поставку газа с Россией, которые рассчитаны до 2040 года. Он подчеркнул, что компания соблюдает действующее законодательство.

Вместе с тем, по его словам, ведётся работа по постепенному преобразованию OMV в компанию по производству экологически чистого топлива, химикатов и материалов.

Как передавало ИА Регнум, в апреле министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что нужно полностью прекратить поставки газа из России к 2028 году. Она предложила поставщикам газа предоставлять доказательства того, что они ежегодно увеличивают долю топлива не из России. По её словам, к 2028 году этот показатель должен достичь 100%.

На фоне продолжающегося украинского кризиса, возможно, поставки из России газа в Австрию будут прекращены раньше запланированного срока. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич, комментируя предложение Гевесслер прекратить поставки газа из России к 2028 году.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российского газа. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.

Отказавшись от российского газа, европейские страны рассчитывали развалить Россию, но необратимые процессы начали наступать у них, подчеркнул Путин. Промышленность переезжает в другие страны, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались, констатировал российский лидер.