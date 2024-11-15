Вена, 16 ноября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Прекращения поставок российского газа ожидала Австрия с начала спецоперации на Украине и готовилась к этому. Об этом 15 ноября заявил канцлер страны Карл Нехаммер, выступление транслировал телеканал Oe24.

Иван Шилов ИА Регнум Газпром

«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что «Газпром» — российский поставщик газа для OMV — прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдёт, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — уточнил Нехаммер.

Канцлер заверил австрийских граждан, что газовые хранилища страны заполнены на 93%, что соответствует годовому потреблению, поэтому зимой холодно в домах не будет и никто не замёрзнет. Также Нехаммер добавил, что не позволит никому «шантажировать» Австрию, в том числе и России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок. Поставки газа будут приостановлены с 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) 16 ноября 2024 года.

До этого, OMV 13 ноября заявила, что выиграла дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки, который OMV решила взыскать.

В апреле министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что нужно полностью прекратить поставки газа из России к 2028 году. Она предложила поставщикам газа предоставлять доказательства того, что они ежегодно увеличивают долю топлива не из России. По её словам, к 2028 году этот показатель должен достичь 100%.

28 мая генеральный директор OMV Альфред Штерн заявил, что компания считает невозможным отказ от контракта с «Газпромом», поскольку на российский газ пока не введены санкции. По его словам, OMV не рассматривает возможность выхода из контрактов, которые рассчитаны до 2040 года.