Берлин, 12 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы выдвинет России ультиматум. Об этом он рассказал 10 ноября в интервью Stern.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Фридрих Мерц

По его словам, он призовёт Россию прекратить военные действия на Украине в течение суток, в противном случае Германия может поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения для украинских военных на применение своего оружия по объектам на российской территории.

«Германия должна сделать всё возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», — сказал он.

Мерц также высказался о готовности провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, но подчеркнул, что это произойдёт тогда, когда для этого представится повод, а также будет достигнут консенсус среди европейских и трансатлантических партнёров.

Ранее, как передавало ИА Регнум, Мерц обвинил действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии стратегического видения ситуации на Украине. Политик заявил, что кабинет министров ФРГ якобы доводит до российских властей всю информацию, а также ведёт публичные дискуссии о своих позициях и дальнейших действиях.

7 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не исключила, что Берлин разрешит Киеву наносить удары своим оружием вглубь РФ. Вместе с тем она отказалась публично обсуждать вопрос о том, на какие расстояния ВСУ могут наносить такие удары.

12 октября газета Bild написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время последней встречи с Шольцем в Берлине выставил два требования, которые немецкий лидер проигнорировал. Украинский политик тогда призвал главу правительства ФРГ разрешить Украине наносить удары вглубь России с использованием ракет Taurus, а также одобрить ускоренный приём Украины в НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Мерца об ультиматуме России, заявила, что он должен в первую очередь ставить ультиматум своей жене. Также она призвала западных политиков прекратить вооружать Киев для завершения боевых действий.