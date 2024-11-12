Москва, 12 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Об этом заявил 12 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

ИА Регнум

Комментируя заявление кандидата в канцлеры Германии, председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который пригрозил начать поставки Taurus Украине, Медведев отметил, что этот ультиматум носит предвыборный характер.

«Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом Медведев заявил, что удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию. Он напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал об этом.

Медведев добавил, что нынешнее поколение европейских политиков, вопреки желанию народа, стремятся устроить боевые действия на своей территории. Это делается «к явной радости американцев».

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Мерц в интервью Stern заявил, что планирует, в случае победы на выборах, добиться от России прекращения спецоперации. Если его выберут канцлером Германии, он созвонится с Путиным и потребует от него прекращения боевых действий в течение суток.

Если Путин не согласится, лидер ХДС намерен настоять на поставке Taurus в украинскую армию. Также будут сняты ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России.

Мерц уточнил, что разговор с Путиным состоится, если «для этого будет повод и если будет достигнуто согласие в кругу европейских и трансатлантических партнёров».