Берлин, 7 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает разрешение киевскому режиму наносить удары немецким оружием вглубь российской территории. Об этом сообщает телерадиокомпания Tagesschau.

Global Look Press/Dominik Butzmann/Dominik Butzmann/AA/photothek.de Анналена Бербок

«Анналена Бербок не исключает разрешения Украине атаковать военные объекты с применением оружия из немецких запасов в России в целях самообороны», — говорится в материале.

Вместе с этим Бербок не хочет публично обсуждать вопрос о том, насколько вглубь российской территории Киев может наносить удары.

«Она предостерегла от определения конкретных расстояний, таких как «10, 40 или 200 километров», поскольку они могут быть полезны российским военным», — отмечает издание.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь последствия. Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из понимания тех угроз, которые создаёт Запад.

Ранее российский министр заявил, что разговоры в США о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории России, отражают безысходность Запада и похожи на агонию.

Российский лидер назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь территории РФ. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.