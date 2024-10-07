Бербок допустила, что Киеву разрешат бить немецкими ракетами вглубь России
Берлин, 7 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает разрешение киевскому режиму наносить удары немецким оружием вглубь российской территории. Об этом сообщает телерадиокомпания Tagesschau.
«Анналена Бербок не исключает разрешения Украине атаковать военные объекты с применением оружия из немецких запасов в России в целях самообороны», — говорится в материале.
Вместе с этим Бербок не хочет публично обсуждать вопрос о том, насколько вглубь российской территории Киев может наносить удары.
«Она предостерегла от определения конкретных расстояний, таких как «10, 40 или 200 километров», поскольку они могут быть полезны российским военным», — отмечает издание.
Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь последствия. Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из понимания тех угроз, которые создаёт Запад.
Ранее российский министр заявил, что разговоры в США о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории России, отражают безысходность Запада и похожи на агонию.
Российский лидер назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь территории РФ. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.