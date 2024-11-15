Абу-Даби, 15 ноября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Обещание поддерживать Украину сколько потребуется, озвученное канцлером ФРГ Олафом Шольцем в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, не требуется украинскому народу. Об этом 15 ноября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Я читал сообщение, которое офис канцлера Германии выпустил по итогам разговора. Там сказано, что <…> Германия будет с Украиной столько, сколько необходимо», — сказал Лавров на международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс» в Абу-Даби.

По его словам, это то, что Германия и другие члены Евросоюза и НАТО говорят публично в любом случае.

«И когда звучит: «Будем с Украиной столько, сколько необходимо», возникает вопрос: «Необходимо кому?». Уж точно совершенно не украинскому народу», — подчеркнул министр.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Также Путин указал Шольцу, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма.

Кроме того, Путин также назвал условия, которые могут стать основной для договорённостей по Украине. Они должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности и новые территориальные реалии.