Москва, 15 ноября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Заявленная Германией позиция «ничего об Украине без Украины» является «адским цинизмом», так как из-за действий НАТО украинцев скоро не останется вовсе. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Она прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, сообщившего, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился с ним подробностями телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Польский политик выразил радость тем, что его немецкий коллега в разговоре российским лидером заявил о недопустимости переговоров по Украине без участия Киева.

«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же выражению, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. Инициатором беседы был Берлин. Пресс-служба Кремля подчеркнула, что был откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что к конфликту привела многолетняя агрессивная политика НАТО.

Путин также назвал Шольцу условия, которые могут стать основной для договорённостей по Украине. Они должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности и учитывать новые территориальные реалии. Также нужно добиться устранения изначальной причины конфликта.