Абу-Даби, 15 ноября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Кремль чётко изложил оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом 15 ноября заявил журналистам глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего… Кремль свои оценки чётко изложил», — сказал Лавров по итогам участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности в Абу-Даби «Сир Бани Яс».

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Также Путин указал Шольцу, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма.

Кроме того, Путин также назвал условия, которые могут стать основной для договорённостей по Украине. Они должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности и новые территориальные реалии.