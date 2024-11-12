Москва, 13 ноября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 ноября выступит на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Об этом 12 ноября сообщили в правительстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что российский премьер также проведёт встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром республики Али Асадовым.

«Предусматривается также его выступление на 29-й сессии Конференции Сторон рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата», — говорится в сообщении правительства.

Как передавало ИА Регнум, 29-я ежегодная конференция ООН по климату проходит в Баку с 11 по 22 ноября. В ней примут участие около 80 глав государств и правительств. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия обязательно будет представлена на конференции в Азербайджане. Днём ранее на конференцию прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ об обеспечении к 2030 году сортировки 100% твёрдых коммунальных отходов и о захоронении не более половины таких отходов. Кроме того, указ предполагает поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Вместе с тем указ устанавливает ликвидацию до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизацию и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50% общего объёма отходов I и II классов опасности.

Также, согласно указу, объём неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, должен снизиться к 2036 году в два раза.

Президент также поручил обеспечить сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.