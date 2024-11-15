Вашингтон, 15 ноября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Создание министерства эффективности государственного управления, которое возглавят предприниматель Илон Маск и политик Вивек Рамасвами, избранный президент Дональд Трамп считает новым «Манхэттенским проектом». Об этом 15 ноября сообщило «РИА Новости».

Allison Robbert/AP/TASS Дональд Трамп

«Самая амбициозная инициатива избранного президента — министерство эффективности государственного управления. Трамп уверен: «Потенциально это «Манхэттенский проект нашего времени». То есть программа создания атомного оружия», — сказано в материале.

Как отмечает агентство, Рамасвами и Маск к 4 июля должны будут провести масштабную структурную реформу госуправления на основе «предпринимательского подхода».

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп назвал Маска и Рамасвами главами будущего министерства эффективности государственного управления (DOGE). Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Её назвали в честь интернет-мема Doge, на котором представлена озадаченная собака породы сиба-ину. Сам бизнесмен назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».

На фоне этих назначений распространяется информация о том, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом стало существенно раздражать окружение политика. Отмечается, что недовольство вызывает активность Маска, который ведёт себя как сопрезидент и продвигает своё видение президентства Трампа, а также участвует в принятии важных кадровых решений и постоянно напоминает о своём вкладе в успех политической кампании республиканца. Сам же Маск заявил 14 ноября, что получил мандат на власть от народа вместе с Трампом.