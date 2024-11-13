Вашингтон, 13 ноября, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Деятельность нового министерства государственной эффективности (DOGE) для максимальной прозрачности будет опубликована в широком доступе в интернете. Такое заявление сделал 12 ноября американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсети Х своё назначение главой DOGE.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Маск назвал работу нового министерства «угрозой для бюрократии» и отметил, что планируется вести таблицу, где будут опубликованы «лидеры по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

«В любое время, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!» — указал Маск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Её назвали в честь интернет-мема Doge, на котором представлена озадаченная собака породы сиба-ину.

Трамп 12 ноября также объявил о назначении американского телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Трамп отметил, что Хегсет окончил Принстонский университет и получил высшее образование в Гарвардском университете. Более того, он является ветераном боевых действий.

Кроме того, Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности.