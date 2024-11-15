Москва, 15 ноября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Запад» с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили украинский танк в зоне проведения спецоперации. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Военнослужащие группировки войск «Запад» с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что российские бойцы активно применяют беспилотники в бою. Так, расчёты БПЛА фиксируют позиции противника, их блиндажи, технику ВСУ и прочие цели, передают в пункты управления их координаты для дальнейшего уничтожения.

Как рассказали в министерстве, во время дежурства операторы дрона ZALA обнаружили украинский танк, который вёл огонь по российским позициям. После передачи координат вражеской боевой машины расчёт «Ланцета» уничтожил его.

«Боевики ВСУ поняли, что были обнаружены и начали смену огневой позиции. В свою очередь, в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы противника, был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас точным ударом поразил танк», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк ВСУ в Сумской области. Тогда при проведении разведки танк обнаружили движущимся в районе одного из населённых пунктов. Поражение цели было зафиксировано на кадрах объективного контроля. После прилёта снаряда была видна детонация.

8 октября российские военные группировки войск «Север» с помощью ударного беспилотника «Иноходец» уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в Сумской области.

4 октября ВС России расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли ракетный удар по району сосредоточения ротно-тактической группы 47-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области.