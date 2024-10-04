Москва, 4 октября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российские военные нанесли ракетный удар по району сосредоточения ротно-тактической группы 47-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области, сообщило 4 октября Министерство обороны России.

Виталий Невар/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» ВС России обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов ВСУ, который был обустроен в лесополосе в районе населённого пункта Фрунзенка в Сумской области.

«В результате удара уничтожено 12 боевых бронированных машин, 5 пикапов и до 80 военнослужащих», — уточнило оборонное ведомство.

Ранее, 4 октября, российские военные с помощью беспилотника «Иноходец» уничтожили артиллерийское орудие и расчёт БПЛА Вооружённых сил Украины в Сумской области. Расчёт дрона ВСУ обнаружили в Сумской области в районе лесополосы.

Российские военные 4 октября с помощью беспилотника «Иноходец» уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. Данные объективного контроля подтвердили, что цель уничтожена.