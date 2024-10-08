Москва, 8 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Российский военные группировки войск «Север» с помощью ударного беспилотника «Иноходец» уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ.

(сс) Ministry of Defence of Ukraine САУ Caesar

«Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА в Сумской области выявили и уничтожили с использованием беспилотного ударного комплекса «Иноходец» огневую позицию самоходной артиллерийской установки «Цезарь» ВСУ в районе лесополосы», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в результате нанесённого расчётом «Иноходца» прямого ракетного удара 155-мм САУ Caesar французского производства с боекомплектом была ликвидирована. Объективный контроль уничтожения САУ в режиме реального времени осуществляли средства воздушной разведки.

4 октября ВС России расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли ракетный удар по району сосредоточения ротно-тактической группы 47-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили французскую САУ Caesar украинских формирований на временно подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР).