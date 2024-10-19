ВС России уничтожили «Ланцетом» украинский танк в Сумской области
Сумы, Украина, 19 октября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 19 октября сообщили в Минобороны РФ.
При проведении разведки танк обнаружили движущимся в районе одного из населённых пунктов.
«В результате прямого попадания барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», — заявили в ведомстве.
Поражение цели было зафиксировано на кадрах объективного контроля. После прилёта снаряда была видна детонация.
Как сообщало ИА Регнум, 8 октября российские военные группировки войск «Север» с помощью ударного беспилотника «Иноходец» уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в Сумской области.
4 октября ВС России расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли ракетный удар по району сосредоточения ротно-тактической группы 47-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области.