Сумы, Украина, 19 октября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 19 октября сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

При проведении разведки танк обнаружили движущимся в районе одного из населённых пунктов.

«В результате прямого попадания барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», — заявили в ведомстве.

Поражение цели было зафиксировано на кадрах объективного контроля. После прилёта снаряда была видна детонация.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября российские военные группировки войск «Север» с помощью ударного беспилотника «Иноходец» уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в Сумской области.

4 октября ВС России расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли ракетный удар по району сосредоточения ротно-тактической группы 47-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области.