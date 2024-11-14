Москва, 14 ноября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Участникам спецоперации, получившим инвалидность в ходе боевых действий, дополнительно выплатят 1 млн рублей, заявила 14 ноября статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.

Евгений Биятов/РИА Новости

Она сообщила, что президент России Владимир Путин принял решение о повышении участникам СВО выплат за тяжёлые ранения, повлёкшие инвалидность. Выплаты будут повышены с 3 млн рублей до 4 млн рублей.

Цивилёва также сообщила, что этот порядок выплат распространяется на всех военных, получивших инвалидность со дня начала СВО, то есть с 24 февраля 2022 года.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929355" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заявление замминистра обороны РФ Анны Цивилевой

«Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей», — сообщила Цивилёва.

Средства на выплаты выделит фонд «Защитники Отечества». Цивилёва подчеркнула, что решения президента будут выполнены.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября на встрече с Цивилёвой министр обороны России Андрей Белорусов напомнил о поручении Путина решить вопрос социальной поддержки бойцов СВО, получивших тяжёлые ранения. Особое внимание следует уделить военным, перенёсшим ампутацию.

Правительство России 13 ноября утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Сумма дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям травм, полученных в ходе СВО. Получившим тяжёлые увечья и травмы бойцам полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

14 ноября был опубликован указ Путина о том, что сумма выплаты за ранение участника СВО, которое привело к инвалидности, повышается до 4 млн рублей. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что повышение выплаты имеет «обратную силу» и распространяется на всех, кто был ранен с 24 февраля 2022 года.