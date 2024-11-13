Москва, 13 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Размер единовременных выплат участникам специальной военной операции, получившим ранения в зоне боевых действий, будет зависеть от тяжести увечья. Соответствующий приказ президента РФ, устанавливающий суммы выплат, был 13 ноября опубликован на портале правовой информации.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до 3 млн рублей)», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт сроком на один год и более для участия в спецоперации.

31 октября власти Оренбургской области приняли решение в 2,5 раза увеличить размер единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны — с 400 тыс. до 1 млн рублей. С учётом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы общая сумма составит 1,6 млн рублей.

2 ноября власти Чувашии удвоили размер выплаты за заключение контракта для участия в специальной военной операции — с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

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