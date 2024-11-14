Москва, 14 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Сумма одноразовой выплаты за полученное в зоне спецоперации ранение, повлекшее инвалидность, повышена до ₽4 млн. Соответствующий указ президента РФ был опубликован 14 ноября на портале правовой информации.

Александр Река/ТАСС

«В случае, если увечье (ранение, травма, контузия) <…> повлекло за собой наступление инвалидности, <…> осуществляется выплата в размере 4 млн рублей» с учётом единовременной выплаты», — сказано в тексте документа.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября кабмин утвердил постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Сумма такой выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе СВО. Бойцам, получившим тяжёлые увечья и травмы, полагается единовременная выплата в ₽3 млн.

31 июля президент подписал указ, устанавливающий выплату в ₽400 тыс. для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт сроком на один год и более для участия в спецоперации.

6 ноября глава государства отметил особую важность контроля за соблюдением прав участников специальной военной операции и их семей. Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл рабочее совещание со своим заместителем — статс-секретарем Анной Цивилёвой, в ходе которого напомнил о поручении Владимира Путина решить вопрос социальной поддержки бойцов, которые получили тяжёлые ранения.