Москва, 14 ноября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Российский актёр Никита Кологривый может посетить завод, где производят самолёты Superjet-100. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

Ранее в Сети появилась информация о том, что актёр принципиально не летает на самолётах данного вида.

«Вас лично приглашаем в гости в ОАК (Объединённую авиастроительную корпорацию. — Прим. ред), где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему Superjet 100 считается одной из самых надежных «рабочих лошадок» гражданской авиации», — сказано в публикации.

Сделано это было, по данным канала, чтобы развеять страхи Кологривого перед полётами.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что у Кологривого образовался крупный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Он составил 1 391 977 рублей.

Ранее в марте Кологривый приехал в Новосибирск, чтобы навестить отца, и в пьяном виде устроил беспорядки в ресторане. Он приставал к официантке, но получив отказ, укусил её и напал на администратора и бармена. Пострадавшая девушка заявила, что в суд подавать не будет и ждёт извинений. Позже актёр действительно попросил прощения. Суд назначил ему семь суток содержания в спецприёмнике по делу о мелком хулиганстве.