Москва, 14 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Требование прокуратуры Парижа приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы показывает, как во Франции разбушевалась демократия. Об этом 14 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Кучно пошло: [сооснователь Telegram Павел] Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — отметила она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля прокуратура Парижа начала судебное расследование в отношении Марин Ле Пен, её подозревают в нарушении правил финансирования кампании во время президентских выборов в 2022 году.

13 ноября обвинение запросило для Ле Пен пять лет лишения свободы по делу об отмывании средств Европарламента. Также прокуратура Парижа выдвинула против её соратников обвинение в фиктивном найме парламентских помощников.

Кроме того, Марин Ле Пен могут лишить возможности участвовать в президентских выборах в 2027 году.