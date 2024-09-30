Париж, 30 сентября, 2024, 05:17 — ИА Регнум. В столице Франции стартует судебное разбирательство против лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен и её соратников. Их обвиняют в том, что они незаконно использовали средства Европейского парламента. Это может лишить Марин Ле Пен возможности участвовать в президентских выборах в 2027 году.

Global Panorama Марин ле Пен

Отец Жан-Мари Ле Пен, Марин Ле Пен и ещё 23 члена партии предстанут перед судом в Париже. Следствие считает, что партия фиктивно трудоустраивала ассистентов депутатов ЕП.

Заседание назначено на 30 сентября, сообщает радиостанция Franceinfo.

Фигурантов обвиняют в нецелевом использовании общественных средств Европейского союза в период с 2004 по 2016 год. Обвинение утверждает, что они оплачивали работу помощников депутатов Европарламента, которые на самом деле работали на партию «Национальное объединение». Жан-Мари Ле Пен, которому уже 96 лет, не сможет присутствовать на слушаниях из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прокуратура Парижа начала судебное расследование в отношении Марин Ле Пен, её подозревают в нарушении правил финансирования кампании во время президентских выборов в 2022 году.

Ле Пен стала пока единственной, против кого начали уголовное производство в связи с выборами 2022 года. По итогам двух туров выборов «Национальное объединение» заняло третье место, получив право на 143 депутатских мандата.