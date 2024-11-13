Париж, 14 ноября, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Во Франции обвинение запросило для политика и лидера парламентской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пять лет лишения свободы по делу об отмывании средств Европарламента. Об этом 13 ноября сообщил телеканал BFMTV.

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Помимо этого, прокуратура Парижа выдвинула против соратников Ле Пен обвинение в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.

«Обвинение потребовало наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле, рассчитанной в зависимости от обязанностей каждого человека», — сказано в заявлении прокуратуры.

По итогам судебного заседания Ле Пен назвала запрашиваемое наказание «жестоким и чрезмерным».

«Прокуратура чрезмерна в своих требованиях, особенно в том, что касается немедленного исполнения приговора в отношении всех подсудимых», — сказала она журналистам.

Как передавало ИА Регнум, фигурантов обвиняют в нецелевом использовании общественных средств Европейского союза в период с 2004 по 2016 год. Обвинение утверждает, что они оплачивали работу помощников депутатов Европарламента, которые на самом деле работали на партию «Национальное объединение». Жан-Мари Ле Пен, которому уже 96 лет, не сможет присутствовать на слушаниях из-за проблем со здоровьем.

По итогам двух туров выборов «Национальное объединение» заняло третье место, получив право на 143 депутатских мандата.