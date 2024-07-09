Париж, 9 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа начала судебное расследование в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, её подозревают в нарушении правил финансирования кампании во время президентских выборов в 2022 году. Об этом 9 июля сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

TASS /EPA Марин Ле Пен

По информации журналистов, дело возбудили 2 июля. Основанием для этого стала жалоба, которую в прокуратуру направила Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и финансированию политики (CNCCFP) в апреле.

Отмечается, что во Франции есть лимит средств на проведение избирательных кампаний и CNCCFP следит за тем, что никто не превышал ограничения. Комиссия, отвечая на вопрос телеканала, сообщила, что «довольно часто» сообщает о случаях, которые могут свидетельствовать о нарушении закона.

«По нашей информации, Марин Ле Пен не единственный кандидат на президентских выборах 2022 года, ставший предметом доклада CNCCFP. Но совсем недавно это стало поводом для открытия судебного расследования», — говорится в публикации.

Телеканал также указал на то, что Ле Пен стала пока единственной, против кого начали уголовное производство в связи с выборами 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, после первого тура парламентских выборов во Франции первое место получило «Национальное объединение», набрав 34,2% голосов. Далее по количеству полученных голосов шли коалиция левых партий «Новый народный фронт» и коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе за республику».

Ко второму туру с выборов снялись более 200 кандидатов. Газета Le Monde объяснила это совместными манипуляциями «Нового народного фронта» и пропрезидентской коалиции с целью не дать победить партии Ле Пен.

По итогам двух туров выборов «Национальное объединение» заняло третье место, получив право на 143 депутатских мандата. Больше всего мест в парламенте получил «Новый народный фронт» — 182, а «Вместе за республику» — 168 мест.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выборы во Франции не очень похожи на демократические. По его мнению, система с двумя турами задумана для того, чтобы манипулировать волеизъявлением граждан.