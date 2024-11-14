Красноярск, 14 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Здоровый мальчик родился в семье из посёлка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом скончались четыре ребёнка. Об этом 14 ноября сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

Pedro Reyna

«Родился мальчик в перинатальном центре в Ачинске. Новорожденный здоров», — процитировало её ТАСС.

Помощник прокурора отметила, что семья временно съехала из квартиры, в которой произошла трагедия. По данным главного управления СК РФ по региону, в помещениях делают ремонт. Семья пока что проживает в соседней деревне Большая Сосновка.

Как сообщало ИА Регнум, семья из Красной Сопки поступила в больницу с признаками отравления 21 сентября. Родители выжили, а дети в возрасте6,11,12 и 13 лет скончались. Отец и мать рассказали, что всем стало плохо накануне вечером после того, как поужинали курицей и пельменями.

Изначально следователи отрабатывали версию с отравлением продуктами питания. Позднее стало известно, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Семья в это время на два часа выходила на улицу, в жилье оставалась открытой форточка.

В конце сентября следователи сообщили, что вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела не рассматривается. Ранее в СМИ появились сообщения, что главу семейства, где погибли четверо детей, могут привлечь к ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Родителей погибших детей выписали из больницы 25 сентября. В конце октября проведённая экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде из дома. Приоритетной версией отравления детей следователи считают попадание в их организм компонентов средства для травли насекомых.